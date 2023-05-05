Green Card DV-2024 çekiliş sonuç TAKVİMİ! Green Card kimlere verilir, şartları neler? 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
Green Card başvuru sonuçları araştırılan konumlar arasında yer alıyor. Amerika'da oturum izni almak için başvuran vatandaşlar geri sayıma başladı. Arama motorlarında, "Green Card şartları neler?", "Green Card DV-2024 çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
Green Card başvuru sonuçları araştırılan konumlar arasında yer alıyor. Amerika'da oturum izni almak için başvuran vatandaşlar geri sayıma başladı. Arama motorlarında, "Green Card şartları neler?", "Green Card DV-2024 çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?
Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.
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