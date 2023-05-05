Özel harekattan film gibi operasyon! 1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar: Pazar arabasıyla taşımışlar

HEPSİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

Polisin operasyonu sonucu yakalanan 17 şüpheli Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gasp çetesi üyelerinden S.Z.'nin aralarında cinayet suçunun da bulunduğu 11 ayrı suçtan arandığı ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Bir başka çete üyesi S.A.'nın ise 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinden M.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 8 aranması, Şükrü D.'nin ise 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin daha önceden gasp, adam öldürme, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Gasp çetesi üyesi 13 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.