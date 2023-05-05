İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kadına ve engelli kızına küfürler yağdırdı

"VATANA, MİLLETE VE BAYRAĞA KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

Ömer A., "Bundan 10 gün önce kapımızın önüne gelip daireyi satın aldığını söyledi. O gün 'evi satın aldım daireyi boşaltın' diyerek bugün olduğu gibi bana da küfür etmeye başladı. Namusuma, şerefime, vatan, millete ve bayrağa küfür etmeye başladı. Ben karşılık vermedim, çünkü ailem korktuğu için bir şey demedim. Bugün tekrardan kavga ve gürültü olduğunu öğrendim. Biz bundan şikayetçiyiz, daire sahibi diye bize bunları yapmaya hakkı yok. Daireyi yeni aldı zaten 1 ay olmadı. Daire sahibi olabilir ama biz onun kirasını yine ödeyeceğiz. Ancak bu arkadaş bizimle hiç anlaşma yoluna gelmiyor ve direkt bağırıp çağırıp küfür edip daireden gidin diyerek daha farklı küfürlerle geliyor. Sadece oturduğumuz binadakiler değil mahalledekiler de rahatsız oluyor. Çünkü camdan çıkarak durdur yere bağırıyor. Bu arkadaşın akli dengesinde sorun varsa tedavi görmesini istiyoruz" diye konuştu.