D-100’de ilginç kaza! Yüzlerce damacana yola saçıldı

Bakırköy D-100 yanyolda viraja hızlı giren TIR'daki yüzlerce damacana yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yoldaki damacanaların toplanıp başka bir kamyonete yüklenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



Kaza saat 09.00 sıralarında Bakırköy D100 Şirinevler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 06 BZA 672 plakalı TIR şoförü, D100 yanyoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi.