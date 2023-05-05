İzmir’deki ölümlü vinç kazasında yeni gelişme! İşte istenen ceza





YAŞANAN DEFORMASYON SONUCU DEVRİLMİŞ

İddianamede, kazanın oluşu hakkında da bilgiler yer aldı. Olay günü, kule vincin 110 metre yükseklikten 116 metre yüksekliğe yükseltilmesi işinin Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru tarafından yapıldığı, iki işçinin vinci yükseltmede kullanılan teleskobun etrafındaki çalışma platformunda çalıştıkları belirtildi. Kule vinç operatörü Ümit Kara'nın ise hemen üstlerinde operatör kabininde kule vinci yükseltilmesi işini yapan çalışanların talimatlarına göre yükseltmede kullanılan 2 adet mastı kaldırma işini yaptığı belirtildi. Kule vincin kanca ucuna denge ağırlığı takılmaması, teleskobun bağlantı pimlerinin ve birbirine eklenen 2 adet mastın pimlerinin vincin alt kısımlarına eksiksiz olarak monte edilmemesi ve kulenin hareket ettirilen bölümünün uygun şekilde inşaata tam olarak sabitlenmemesi nedeniyle kule vincin yükseltme işinin yapıldığı sırada kule vincin mastlarında mekanik gerilme ve burulma etkisi ile yaşanan deformasyon sonucu kule vincin üst donanımlarının devrildiği de iddianamede belirtildi. Devrilmenin ardından vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya, Ali Şükrü Duru ve yükseltme işlemi sırasında operatör kabininde bulunan kule vinç operatörü Ümit Kara ile denge ağırlıkları ve diğer kule vinç elemanlarının kule vinç alt kısmında bulunan konteynere düşmesi sonucu mesai bitimi sonrası istirahat halinde olan Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı ve Baykal Gündüz'ün hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Olayda Mücahit Ç., Deniz A. ve Haci K. isimli çalışanların ise yaralandıkları vurgulandı.



Raporda, Emrullah Y. ve Alim E. ile şantiye şefi olduğu anlaşılan Muhammed Y. bakımından yapılan değerlendirmede, kule vinç yükseltme işlemi teknik ve iş güvenliği yönünden hatalı şekilde yapılmasına ve kule vincin yükseltilmesi işi esnasında bu konularda yeterli bilgiye sahip ve uzmanlığı bulunan teknik bir kişinin görevlendirilmemiş olmasına rağmen söz konusu duruma müdahale edilmediğinin, kule vinç yükseltilmesi işi kazazedelerin inisiyatifine bırakıldığının altı çizildi. Kiralık olan kule vincin teknik yönden uygunluğu ve periyodik kontrolünün yapılmasının sağlanması yükümlülüklerinin inşaat firmasına ait olduğuna da raporda vurgu yapıldı. Olayın meydana geliş tarzından işyerinde gerekli iş disiplini ve organizasyonun sağlanmadığı, çalışan işçilerin kendi inisiyatifinde bırakıldığı, güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için gerekli takip ve denetimin yapılmadığı raporda yer aldı. Bu sebepten ötürü asıl işveren olan inşaat firmasının işyerinde, denetim, gözetim ve kontrol yükümlüğünü yerine getirmediği iddianamede yer aldı. Naci Ö. ve Savaş A. bakımından yapılan incelemede işyerinde gerekli iş disiplini ve organizasyonun sağlanmadığı, çalışan işçilerin kendi inisiyatifinde bırakıldığı, güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için gerekli takip ve denetimin yapılmadığının anlaşıldığı, sanıkların denetim, gözetim ve kontrol yükümlüğünü yerine getirmediği de raporda yer aldı.

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