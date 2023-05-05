05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı

Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99’u tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesiyle ağır hasarlıların yıkımı için de süreç başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA