2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam’da var mı? Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? Ritüelleri

Hıdırellez 2023 ne zaman kutlanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan Hıdırellez ile ilgili tarihi ve anlama geldiği merak ediliyor. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları tarih olarak kabul edilen Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.