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Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Manisa’da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde, polis ekibine ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Ayrıca olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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