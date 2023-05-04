Meteoroloji'den 22 kente sarı kodlu uyarı: Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Sıcaklık 5 derece azalıyor | Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkların da batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı duyuruldu. İşte 4 Mayıs perşembe günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
İstanbul'da beklenen kuvvetli Sağanak yağış gece saatlerinden bu yana etkisini gösteriyor.
22 KENTE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
İSTANBUL'DA BİR YAĞMUR, BİR GÜNEŞ
Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerinde İstanbul'da bugün gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenirken, yarın hava 18 derece parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu ise yağış geri dönecek. Yeni haftada ise yağış yerini güneşe bırakacak.
AKOM DA UYARDI
Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbul için hava tahmininde bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor" uyarısında bulunuldu.
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