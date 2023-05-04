Starbucks ZAMLI güncel fiyat listesi 2023! Mayıs ayı Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, cool lime...

Mayıs ayı Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 4 Mayıs itibarıyla zam haberlerinin paylaşılmasıyla kahve severler güncel fiyat listesine ulaşmaya çalışıyor. Küçük, orta ve büyük boy seçenekleriyle sunulan Starbucks kahvelerinin yeni fiyatları haberimizde. Peki Starbucks kahveleri mayıs fiyatları...

STARBUCK'A ZAM MI GELDİ?

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Starbucks menü fiyatlarının olduğundan daha pahalı olduğu görülüyor. Filtre kahve küçük boy 32 TL'den 39 TL'ye yükselirken; Americano'nun fiyatı 35 TL'den 42 TL'ye yükselmiş durumda. Konu hakkında Starbucks'tan bir açıklama gelmiş değil.