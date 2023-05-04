17 yaşındaki Özge Şahin vahşice katletmişti! Sevgilisinden sorguda kan donduran itiraf

ODASINDAN KAN VARDI!

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; genç kızın cesedinin olduğu odada kan görülürken, evde ise içki şişeleri bulundu. Bunun yanı sıra Özge'nin bedeninde çok sayıda kırığa ve ağır kesiklere de rastlandı.