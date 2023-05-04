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17 yaşındaki Özge Şahin vahşice katletmişti! Sevgilisinden sorguda kan donduran itiraf

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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17 yaşındaki Özge Şahin vahşice katletmişti! Sevgilisinden sorguda kan donduran itiraf

Dehşete düşüren olay geçen günlerde Kütahya’da meydana geldi. 17 yaşındaki Özge Şahin vahşice katledildi. 21 yaşındaki cani sevgilisi sorgusunda her şeyi itiraf etti. İşte tüyler ürperten olayın ayrıtnıları...

Kan donduran olay geçen günlerde Kütahya'da meydana geldi. Özge Şahin'in hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmişti.

DELİLLER TEK TEK İNCELENDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olay yerindeki deliller ise tek tek incelendi.

ODASINDAN KAN VARDI!

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; genç kızın cesedinin olduğu odada kan görülürken, evde ise içki şişeleri bulundu. Bunun yanı sıra Özge'nin bedeninde çok sayıda kırığa ve ağır kesiklere de rastlandı.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Hakkında birçok kez uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm sonrası Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası dedektifleri olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından genç kızın cep telefonuyla yaptığı son görüşmelerden yola çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine genç kızın sevgilisi olduğu belirlenen Eren Muhammed Emlek ile 3 kişi gözaltına alındı.

Sevgilisini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf eden Emlek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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