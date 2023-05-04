Kastamonu’da kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan son anda böyle kurtardı! İşte o anlar...

Kara, "50 yaşlarında bir kadına, savcılıktan aradıklarını söyleyip altınlarını bozdurmuşlar. Kadında telaşa kapılıp altınlarını bozdurmuş ve maalesef 73 bin TL'sini dolandırıcılara göndermiş. O arada polisler gelmişti bizlerin yanına. Polisler bize bir IBAN numarası göstermişti. Polislerin bana gösterdiği IBAN numarası benim aklımda kaldı. Altınlarını bozdurmak için dükkanımıza gelen müşterimizde aynı IBAN numarasını gösterince bende şüphelendim. Müşterimizin hareketlerinden olsun, IBAN numarasından olsun şüphelendim. Müşterimizi oturtup polisleri aradık hemen. Sağ olsun polislerde hemen dükkanımıza gelerek yaptıkları inceleme sonrasında olayın dolandırıcılık olayı olduğunu öğrendik. Vatandaştan 150 bin TL talep edilmiş, karşı taraf ya da telefondaki kişi polis ya da kuyumcu sorarsa damadım araba alacak, ona para göndereceğim şeklinde de diye tembihlenmiş. Müşterimizde tamamen karşı tarafından dediklerini yapmaya başlamış. Allah'a şükürler olsun vatandaşımızın 150 bin TL'sini kurtardık. Vatandaşımızda bizde mutlu olduk. Görevimizin gereğini yaptığımızı düşünüyorum. Buradan ayrıca uyarıda bulunmak istiyorum. Savcılıktan arıyoruz, polis ya da jandarmadan arıyoruz diyen kişilere itibar etmeyiniz. Çünkü savcılık ya da polis ya da jandarma sizden para istemez. Bizlerde buralarda elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen kaçırdıklarımız olabiliyor, lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.