Kastamonu'da kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan son anda böyle kurtardı! İşte o anlar...
Kastamonu’da, telefon dolandırıcılarının ağına düşen vatandaşı, altınlarını bozdurmak isterken durumu anlayan kuyumcu dolandırılmaktan son anda kurtardı. Kuyumcunun vatandaşı 150 bin TL dolandırılmaktan kurtardığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kastamonu il merkezi Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu mağazasına giden vatandaş, 3 tane bilezik, 1 adet büyük altın ve 1 çift küpe bozdurmak istedi. Kuyumcu mağazasında görevli Mustafa Kara, altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşa altınları neden bozdurmak istediğini söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahsın dolandırılıyor olabileceğinden şüphelenen Kara, altınlar karşılığında 150 bin TL'lik tutarı teslim etti. Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar kuyumcuya gelen şahıs, elinde bir kağıda yazılı IBAN numarasına paraların yatırılmasını talep etti. Şahsın telaşlı ve şüpheli hareketlerinden kuşkulanan kuyumcu Mustafa Kara, polis ekiplerini aradı.
Kuyumcuya gelen polis ekipleri, şahsın telefon dolandırıcılarına para yatırmak üzere olduğunu anladı. Kuyumcunun dikkati sayesinde şahıs, telefon dolandırıcılarına 150 bin TL göndermeden önlenmiş oldu. Kuyumcuya altınlarını bozdurmak için gelen şahsın, telaşlı ve panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın altınları bozdurduğu ve parasını alıp dükkandan ayrıldığı görülüyor.
"LÜTFEN BU TÜR OLAYLARA HALKIMIZ İTİBAR ETMESİN, KİMSE TELEFONDA VATANDAŞTAN PARA İSTEMEZ"
17 yıldır Fındıkoğlu Kuyumculukta çalıştığını söyleyen Mustafa Kara, "Severek yaptığım bir meslek. Dün öğle sıralarında bir müşterimiz geldi. Altın bozdurmak istediğini söyledi bizlere. Daha sonrasında üç tane bilezik, bir adet büyük altın, bir çift küpe getirdi. Bunları hesapladığımda toplamda 154 bin 455 TL para tuttu. Müşterimize ne almak istediğini sorduk. Damadım araba alacak, benden para istedi, ona göndereceğim dedi. Daha sonra ben müşterimizin hareketlerinden şüphelendim. Panik halindeydi. Elleri, sesi titriyordu. Biz müşterimize parasını verdik. Müşterimiz dükkandan gittikten sonra yaklaşık 5 dakika sonra tekrar geri geldi. Paranın bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Elinde yazılı bir kağıt vardı. Tamam diyerek bizde müşterimizi bir süre beklettik. Bu olaydan yaklaşık yarım saat öncesinde de başka bir dolandırıcılık olayı yaşanmış." dedi.
Kara, "50 yaşlarında bir kadına, savcılıktan aradıklarını söyleyip altınlarını bozdurmuşlar. Kadında telaşa kapılıp altınlarını bozdurmuş ve maalesef 73 bin TL'sini dolandırıcılara göndermiş. O arada polisler gelmişti bizlerin yanına. Polisler bize bir IBAN numarası göstermişti. Polislerin bana gösterdiği IBAN numarası benim aklımda kaldı. Altınlarını bozdurmak için dükkanımıza gelen müşterimizde aynı IBAN numarasını gösterince bende şüphelendim. Müşterimizin hareketlerinden olsun, IBAN numarasından olsun şüphelendim. Müşterimizi oturtup polisleri aradık hemen. Sağ olsun polislerde hemen dükkanımıza gelerek yaptıkları inceleme sonrasında olayın dolandırıcılık olayı olduğunu öğrendik. Vatandaştan 150 bin TL talep edilmiş, karşı taraf ya da telefondaki kişi polis ya da kuyumcu sorarsa damadım araba alacak, ona para göndereceğim şeklinde de diye tembihlenmiş. Müşterimizde tamamen karşı tarafından dediklerini yapmaya başlamış. Allah'a şükürler olsun vatandaşımızın 150 bin TL'sini kurtardık. Vatandaşımızda bizde mutlu olduk. Görevimizin gereğini yaptığımızı düşünüyorum. Buradan ayrıca uyarıda bulunmak istiyorum. Savcılıktan arıyoruz, polis ya da jandarmadan arıyoruz diyen kişilere itibar etmeyiniz. Çünkü savcılık ya da polis ya da jandarma sizden para istemez. Bizlerde buralarda elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama bazen kaçırdıklarımız olabiliyor, lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
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