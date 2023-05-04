"Oyun konsolu satıyoruz" diyerek 260 bin TL dolandırdılar!

Şikayetler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin 19 farklı ilde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemleri kullanmak suretiyle dolandırdığını ve 260 bin TL haksız kazanç sağladıklarını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.C., S.O. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.