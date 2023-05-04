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Başakşehir'de sokak ortasında çatışma! Silahlar dakikalarca patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Başakşehir’de sokak ortasında çatışma! Silahlar dakikalarca patladı

İstanbul Başakşehir'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, silahlar dakikalarca ateşlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başakşehir'de iki grup arasında dakikalarca süren silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı çatışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye motosikletle gelen 2 kişi, husumet bulunan grupla kavga etti. Kavgada silah da kullanıldı. Cadde savaş alanına dönerken çatışla dakikalarca sürdü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kavgada silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede inceleme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİNİN YANINDA ATEŞ ETTİ
Öte yandan kavga sırasında yaşanan çatışma ve mahallede peş peşe yükselen silah sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga eden grup art arda ateş ederken, gruptan kaçan bir kişi, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanında dönerek peşindekilere ateş açtı. Kaldırımdaki kişi yara almadan kurtulurken, şüpheli kaçmaya devam etti. Boş arazide bulunanlar ise uzun süre karşı tarafa ateş etti.

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