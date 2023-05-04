Başakşehir’de sokak ortasında çatışma! Silahlar dakikalarca patladı

Başakşehir'de iki grup arasında dakikalarca süren silahlı çatışma çıktı. Bir kişinin yaralandığı çatışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Güvercintepe Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalleye motosikletle gelen 2 kişi, husumet bulunan grupla kavga etti. Kavgada silah da kullanıldı. Cadde savaş alanına dönerken çatışla dakikalarca sürdü.