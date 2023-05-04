Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet | Vahşetin görüntüsünü paylaştı
Kan donduran olay geçen gün Adana’da meydana geldi. Karısı “6 çocuktan 2’si senin çocuğun değil” deyince cinnet getirdiği iddia edilen ve eşini, kayınvalidesini, engelli kayınbiraderini 3 ayrı bıçakla boğazlarını keserek öldüren, kayınbabasını da başka bir bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Katil eşin cinayetler sonrasında ailesinin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştığı da ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Adana'da yaşanan olay, önceki gece saat 01.00 sularında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 42 yaşındaki Özgür Durmuş'un, şiddet uygulayıp, ilgilenmediği 6 çocuğu 'Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
Olaydan saatler önce birlikte dışarı çıkıp, otomobilde içki içen çift sohbet etmeye başladı. Durmuş ile eşi İptihel Baba yemek yediği sırada kadın, çocuklarından 2'sinin Durmuş'tan olmadığını söyledi. Bu nedenle tartışan çift, yeniden eve döndü.
Tartışmaya kayınpederi 60 yaşındaki Muhammet Zeki Baba, 59 yaşındaki kayınvalidesi İnaye Hellak ve 28 yaşındaki engelli kayınbiraderi Muhammet Baba da karıştı. Bu sırada Durmuş, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, çeşitli yerlerinden de yaraladı.
Durmuş, elindeki bıçağın yamulmasıyla mutfaktan aldığı diğer bıçaklarla kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de boğazını kesti. Olayda 3 bıçak kullanan ve kanlar içinde kalan eşini yanına alan Durmuş, evin kapısını kapatmadan otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı.
Eşini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan Durmuş, daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Acil serviste bulunan sağlık ekibi, İptihel Baba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, diğerlerini kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın da hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
BIÇAKLA KESTİKTEN SONRA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ
Cinayet zanlısı Durmuş'un, olayın ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Zanlının, görüntünün altına ise 'Çocuklarımın intikamını aldım' yazdığı öğrenildi. Öte yandan, Durmuş'un eşiyle otomobildeki son görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Durmuş ile İptihel Baba'nın birlikte yemek yediği ve müzik dinlediği anlar yer aldı.
Emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, çocuklarının başkasından olduğunu öğrenmesi üzerine kendisini kaybettiğini öne sürdü. Durmuş, eşinin ailesinin de gerçeği kendisinden gizlediklerini, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?
- YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI! 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz'da brüt net ücret kaç TL olur? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
- AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
- ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr
- Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
- Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı? Ritüelleri
- A101 güncel aktüel katalog listesi! 4 Mayıs bugün Perşembe A101'e neler gelecek? Aylık 2.166 TL'lik taksitle Benzinli Moped yerini aldı!
- Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 4-5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı
- Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?