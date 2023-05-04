Adana’da kan donduran olay! 3 bıçak 3 cinayet | Vahşetin görüntüsünü paylaştı

Bunun üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, diğerlerini kanlar içinde buldu. Yapılan kontrolde İnaye Hellak'ın da hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Zeki ile Muhammet Baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kayınbirader Muhammet Baba da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.