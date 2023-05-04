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Balıkesir'de toplu zehirlenme: 13 kişi hastaneye başvurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Balıkesir’de toplu zehirlenme: 13 kişi hastaneye başvurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 13 kişi, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin ise lokantaya giderek yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

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