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Depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı! Acı haber geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılmıştı! Acı haber geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesi enkazından yaralı olarak çıkartılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesinde görevli memur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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