Yusufeli’nin eski ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı! 5 aylık süre kamerada

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi her geçen gün artıyor.

Su tutma işleminin başlamasının ardından ilk olarak su seviyesinin 45 metreye ulaşmasıyla 10 Aralık 2022 tarihinde Irmakyanı, devam eden tarihlerde de Yeniköy ve Kınalıçam köyleri su altında kalmaya başladı.