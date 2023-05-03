Gurbetçi ev sahibinden akılalmaz kiralık ev ilanı! Mahalle muhtarı bile şaştı kaldı: Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu?

MAHALLE MUHTARI BİLE DURUMU HAYRETLE KARŞILADI

Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya ise duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getirdi. Yalçınkaya, "İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise bende araştırayım. Ben bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, 'sizde oturup ve anlaşabileceğiniz birisine verin' şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim" diye konuştu.