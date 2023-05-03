Gurbetçi ev sahibinden akılalmaz kiralık ev ilanı! Mahalle muhtarı bile şaştı kaldı: Ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu?
Akılalmaz olay Afyonkarahisar’da meydana geldi. Evini kiraya vermek isteyen gurbetçi ev sahibi, bir internet sitesinde ilan vererek evini mülaketla kiraya vereceğini duyurdu. Ev sahibi yaptığı ilanda mülakat sonucuna göre dairenin 1 Haziran’ da teslim edeceğini de açıklarken, bu duruma evin bulunduğu mahallenin muhtarı bile şaştı kaldı. İşte ilginç olayın ayrıntıları...
Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi Afyonkarahisar kent merkezi Gazi mahallesinde bulunan evini kiraya vermek için internette popüler olan bir siteye ilan verdi. 3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL'den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü.
Açıklama kısmında T.O., "Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor ve balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023'dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023'dür" ifadelerine yer verdi. Evi tutmak isteyenler verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi.
Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı. İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.
MAHALLE MUHTARI BİLE DURUMU HAYRETLE KARŞILADI
Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya ise duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getirdi. Yalçınkaya, "İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise bende araştırayım. Ben bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, 'sizde oturup ve anlaşabileceğiniz birisine verin' şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim" diye konuştu.
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