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Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı

Uşak'ta cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü. Bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi.

İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı, bebeğin ise evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi.

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