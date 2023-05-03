Psikolojik sorunları olan anne cinnet getirdi: 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı attı
Uşak'ta cinnet getiren bir anne, henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü. Bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.
İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Zigana Tüneli açıldı mı? Yeni Zigana Tüneli nerede, kaç km, güzergahı nasıl?
- İslam Memiş açık açık tarih verdi! 1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek!
- Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...
- TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!
- 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
- EYT'de prim eksiğine İHYA YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Tutarlar değişecek! %21,43 artacak! +740 TL eklenecek! SGK’ya Haziran sonuna kadar...
- Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-FB ZTK yarı final maçı ŞİFRESİZ CANLI nasıl izlenir?
- YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023! ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT AİS giriş ekranı!
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri