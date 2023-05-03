Ölünün arkasından konuştu sonrası dehşet! Adana’da akılalmaz olay!

Turhan'ın üvey kardeşi Yıldıray Çakır ile buluşan Daş, bir süre sohbet etti. Bu sırada kıraathanenin duvarındaki Fatih Turhan'ın fotoğrafını gören Daş, "Rahmetli çok iyi bir insan değildi. Yanlışları vardı" deyip, iddiaya göre, küfretti.