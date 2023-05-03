1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi’nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

İLK ARKEOLOJİK KAZILARI 1960'LI YILLARDA YAPILDI

Asal, yapının kubbeli bazilika olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Kubbeli bazilika olsun ya da olmasın özellikle mimari süsleme elemanlarıyla çok kıymetli. Mesela arşitrav bloğu üzerinde çok güzel bir şiir yer almakta, şiirsel bir konu anlatılmakta. Anicia Juliana ve ailesiyle soyuyla ilgili güzel ifadeler yer almakta. Bu nedenle çok kıymetli." dedi.

Kilisenin özellikle Latin istilası döneminde büyük yıkıma uğradığını anlatan Asal, yapının 1010 yılındaki depremden de etkilendiğinin söylendiğini, parçalarının ise buradan alınıp özellikle de Venedik'te San Marco Bazilikası'nda kullanılmak üzere sökülüp götürüldüğünü kaydetti.

Asal, bunların dışında İstanbul'daki diğer kilise benzeri yapıların süsleme ve inşasında da Aziz Polieuktos Kilisesi'nin malzemelerinden yararlanıldığını, günümüze kadar ulaşan bu duvarlarla yine de varlığını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Kilisenin ilk arkeolojik kazılarının 1960-1967'de İngiliz sanat tarihçisi Prof. Dr. Martin Harrison ve arkeolog Nezih Fıratlı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Asal, kilisenin gün yüzüne çıkan alanının büyük bir kısmının o dönemde ortaya çıkarıldığını aktardı.

Bölge Koruma Kuruluna burayı "arkeopark" alanı haline getirmek ve ziyarete açmak amacıyla proje getirildiğini kaydeden Asal, bunun üzerine alanda temizlik, restorasyon ve teşhir çalışmalarının planlandığını söyledi.

"ROMA DÖNEMİNE AİT HEYKEL BULUNDU"

Kazı çalışmaları sonucunda ana yapı kuzey taraflarında yüzeyden yaklaşık 1 metre derinde mermer erkek heykeli parçası (torso) bulunduğunu ifade eden Asal, 33 santimetre yükseklik, 28 santimetre genişlik ölçülerindeki mermer heykelin 3 ila 4. yüzyıl Geç Roma dönemlerine ait olabileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Eserin dönemin sosyal yapısına dair izler taşıdığının altını çizen Asal, kolları, bacakları ve başı eksik olan bir erkek bedeni heykeli olan eserin tek omzu çıplak ve üzerinde "toga" olarak adlandırılan bir giysi olduğunu kaydetti.

Asal, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığına bağlı kazı ekiplerinin geçen yıl çalışmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alanda 1960'lardaki kazılarda ortaya çıkarılan ama daha sonra çeşitli nedenlerle güncel atıkların olduğu bir dolgu tabakası var. Onları alandan arındırmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda alandaki azı çalışmalarını, daha sonra da restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz."