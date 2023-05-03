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Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Muğla’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Muğla'da meydana geldi. Midibüsün kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 34 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Menteşe-Yatağan karayolu Bozarmut Mahallesi çıkışında meydana geldi.

Göksel Kocabıyık'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 48 M 7962 plakalı midibüs, Muğla-Yağatan karayolu Madenler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DEB 307 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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