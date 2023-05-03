CHP'li İBB çalışanları cinayet görüntülerini 'Tatildeyiz' diyerek vermediler
İstanbul Aksaray'da sokak ortasında ceset bulunması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kamera incelemelerinde bir taksi şoförünün aracından kimliği belirlenemeyen kişiyi olay yerine bıraktığı belirlenince şüpheli taksici gözaltına alındı. Taksi içerisinde bulunan araç kamerasını incelemek için İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü'ne giden polisler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Esenler Otogarındaki İBB çalışanları, hafta sonu ve 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle talep edilen görüntüleri vermelerinin mümkün olmayacağını söyledi. Emniyet güçleri cinayet soruşturması olduğunu söylemesine rağmen İBB çalışanlarından olumlu yanıt alamayınca durum tutanak altına alındı.
Bir benzin istasyonu önünde bıçakla yaralanmış kişinin olduğu ihbarını alan emniyet güçleri kimliği belirlenemeyen şahısın ölmesi üzerine çevredeki kameraları inceledi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ YARALI HALDE BIRAKIP KAÇTI
Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın bir taksiden taksici tarafından indirilerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Plakasından kimliği belirlenen taksi şoförü gözaltına alındı. Taksi şoförü Ramazan S, ifadesinde şahsı Taksim'den aracına aldığını bir süre sonra araç ışıklarını kapatmasını istediğini ve kendisine saldırdığını söyledi. Ramazan S., kendisini korumak amaçlı takside bulunan bıçağıyla şahsa saldırdığını daha sonra olay yerinde taksiden indirerek evine gittiğini söyledi.
İBB PERSONELİ 'İZİNLİYİZ' DİYEREK CİNAYET GÖRÜNTÜSÜNÜ VERMEDİ
Emniyet'in cinayet soruşturması kapsamında savcılık talimatıyla taksi içindeki kamera görüntülerini incelemek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Müdürlüğüne elden takipli yazısıyla görüntüleri talep etmek için gitti. Esenler Otogarında bulunan Toplu Ulaşım yerleşkesine giden polisler burada görevli İBB personellerinden 2 gün hafta sonu ve 1 Mayıs resmi tatili dolayısıyla herhangi bir çalışanın olmadığını, görüntüleri veremeyeceklerini söyledi. Cinayeti aydınlatmak için görüntüleri acil almaları gerektiğini söyleseler de olumlu yanıt alamadılar.
CİNAYET SORUŞTURMASINA İBB MOLASI VERİLDİ
Emniyet güçleri, İBB talep ve şikâyet hattı 153 ile irtibata geçerek durumu anlatarak görüntülerin ivedilikle kendilerine teslim edilmesi gerektiğini anlatsa da yine olmadı. Durum resmi tutanak altına alınarak savcılık makamına iletildi. Cinayet soruşturması bu nedenle İBB'nin tatilden çıkarak personellerin yerine gelene kadar araya girse de cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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