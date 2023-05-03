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Bodrum'da göçmen operasyonu: 14 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Bodrum’da göçmen operasyonu: 14 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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