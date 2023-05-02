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Yol verme tartışması kavgaya döndü! 4 saldırgandan motosikletliye meydan dayağı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Yol verme tartışması kavgaya döndü! 4 saldırgandan motosikletliye meydan dayağı

Kadıköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikte başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Otomobildekilerin motosikletliyi darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet sürücü ile yanından geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol vermediği gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilden inen dört kişi motosiklet sürücüsünü darbetmeye başladı. Motosiklet sürücüsü aldığı darbelerle başından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Saldırganlar daha sonra otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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