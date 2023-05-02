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İstanbul’da feci kaza! Kaldırımdaki kadına çarpıp iki araç arasında sıkıştırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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İstanbul’da feci kaza! Kaldırımdaki kadına çarpıp iki araç arasında sıkıştırdı

Feci kaza dün İstanbul’un Kağıthane'de ilçesinde meydana geldi.  Yokuş aşağıya inen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki yayaya daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Kazada iki araç arasında kalan kadın ağır yaralandı.

İstanbul'da yaşanan kaza, Kağıthane Caddesi üzerinde dün saat 14.30 sularında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan yokuş aşağıya inen Okan D., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki kadına daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çaylak, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların arasından çıkarıldı.

Yaralı kadın, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

"KADIN İKİ ARACIN ARASINDA BOŞLUKTA KALDI"

Kazayı gören esnaf Nadir Şahin "Araba virajı alamadı. Park halindeki arabaya vurdu. Hızı vardı aracın. O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın iki aracın arasında boşlukta kaldı. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadının durumu ağırdı. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

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