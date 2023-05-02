İstanbul’da feci kaza! Kaldırımdaki kadına çarpıp iki araç arasında sıkıştırdı

"KADIN İKİ ARACIN ARASINDA BOŞLUKTA KALDI"



Kazayı gören esnaf Nadir Şahin "Araba virajı alamadı. Park halindeki arabaya vurdu. Hızı vardı aracın. O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın iki aracın arasında boşlukta kaldı. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadının durumu ağırdı. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

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