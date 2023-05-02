İstanbul’da feci kaza! Kaldırımdaki kadına çarpıp iki araç arasında sıkıştırdı
Feci kaza dün İstanbul’un Kağıthane'de ilçesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki yayaya daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Kazada iki araç arasında kalan kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan yokuş aşağıya inen Okan D., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki kadına daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çaylak, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların arasından çıkarıldı.
Yaralı kadın, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
"KADIN İKİ ARACIN ARASINDA BOŞLUKTA KALDI"
Kazayı gören esnaf Nadir Şahin "Araba virajı alamadı. Park halindeki arabaya vurdu. Hızı vardı aracın. O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın iki aracın arasında boşlukta kaldı. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadının durumu ağırdı. İnşallah bir şey olmaz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
- Mayıs ayında talihi dönecek burçlar! Cepleri bayram edecek, para üstüne para gelecek! Zengin olacak burçlar...
- Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?
- 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?