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Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Sultanbeyli’de otomobil alev alev yandı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü. layda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LS 8869 plakalı Dacia marka otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede alev alan araç hurdaya döndü. Otoyolda bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

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