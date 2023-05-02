Malatya Pütürge'de korkutan deprem | AFAD 2023 son depremler
AFAD verilerine göre saat 00:35'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem çevre il ve ilçelerde hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem yerin 5.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA DEPREMİN DETAYLARI
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Pütürge (Malatya)
Tarih: 2023-05-02
Saat: 00:35:58 TSİ
Enlem: 38.138 N
Boylam: 38.593 E
Derinlik: 5.44 km
2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
02-05-2023 00:35:58 38.138 38.593 5.44 MW 4.4 Pütürge (Malatya)
02-05-2023 00:20:46 37.662 35.375 7.29 ML 1.9 Aladağ (Adana)
02-05-2023 00:15:35 38.056 37.425 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
02-05-2023 00:13:23 38.278 38.223 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
02-05-2023 00:08:28 38.033 38.178 7 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
02-05-2023 00:07:55 37.108 28.484 6.99 ML 1.1 Ula (Muğla)
02-05-2023 00:03:36 37.351 37.002 8.26 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
02-05-2023 00:03:15 40.649 33.519 15.55 ML 1.5 Korgun (Çankırı)
01-05-2023 23:58:17 38.508 36.942 6.08 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
01-05-2023 23:57:24 39.482 44.326 7 ML 1.0 Doğubayazıt (Ağrı)
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