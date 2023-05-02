02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Marmaray'da intihar! Seferlerde aksama yaşanıyor

Son dakika: Marmaray'da intihar! Seferlerde aksama yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
ABONE OL
Son dakika: Marmaray’da intihar! Seferlerde aksama yaşanıyor

Son dakika haberleri... Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama yaşanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA