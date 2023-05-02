İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık

2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde farlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.