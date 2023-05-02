İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık
Unesco’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan bir aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu. Daha önce zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin suların çekilmesiyle göl tabanından da çıkması İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor sözünü doğruladı.
Daha önce zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin göl tabanından da çıkması İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor sözünü doğruladı.
2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde farlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.
Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu farketti.
Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti.
Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa'nın figürü olan paranın 9. yüzyıl diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!
- DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı...sinav.diyanet.gov.tr
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...