İstanbul’da yürek sızlatan görüntü! Vicdansız sürücü köpeği göz göre ezdi yoluna devam etti

"BU HAYVANLARIN EZİYETİ BİTSİN ARTIK"

Sürücünün köpeği göz göre göre ezdiğini iddia eden Özlem Diktürk Ergun, "Bütün işlemlerimizi bütün suç duyurularımızı yaptık, sonuçlanmasını bekliyorum. Bu hayvanların bu eziyeti artık bitsin. Korumaya çalışırken çok fazla şeye maruz kalıyoruz ama hiç önemli değil, yeter ki onlar iyi olsun. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canların bizden çektiği yeter. Benim de aynı arabadan var, Emel önüme geldiği zaman görürüm çünkü iri bir hayvan. Görmemesi mümkün değil.Onu sağ tarafta görüp önce bir frenlemiş. Kamera görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla kafasına gidiyordu. Ondan sonra ' Yeter artık seni mi bekleyeceğim ?' der edasıyla basmış üzerine. Geçiyorsun altında çuval mı ezdin kardeşim? Araba sallanıyor, bir bak ne oldu? Yok, basıp gitmiş.Aynı şekilde ona da olan olsun" diye konuştu.

Emel isimli köpeğin bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından köpeğin üzerin araba süren sürücü İ.K. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.