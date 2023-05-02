İstanbul’da yürek sızlatan görüntü! Vicdansız sürücü köpeği göz göre ezdi yoluna devam etti
Yürek sızlatan görüntüler geçen gün İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü sokakta seyir halindeyken önünden geçmeye çalışan köpeği göz göre göre ezdi. Sürücü olayın ardından yoluna devam ederken ağır yaralanan köpek klinikte tedaviye alındı. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul'da yaşanan olay 29 Nisan günü saat 15.10 sularında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Antik Sokak'ta bulunan bir site önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokaktan otomobiliyle geçen sürücü İ.K., otomobilin önünden geçmeye çalışan Emel isimli köpeği ezdi. Sürücü olay sonrası durmadan yoluna devam etti.
Site sakinlerinin baktığı köpeğin kazada yaralandığı ortaya çıktı. Özel bir kliniğe götürülen köpeğin iki ön patisi ile sağ arka patisinde çok sayıda kırık olduğu ve iç kanamasının olduğu tespit edildi.Site yöneticisi Özlem Diktürk Ergun olayla ilgili "Bizim burada baktığımız 6 tane can dostumuz var. Yıllardır bakıyoruz. En yaşlısı olan Emel, sokağın kenarında yatıyordu. Bir otomobil geliyor hayvan o sırada uyku durumunda. Önce fren yapınca Emel kalkmış geçmeye çalışırken hiç acımadan altına alıp hayvanı çevirmiş. Ön patiler ve arka sağ patisi paramparça. 16 yaşında olduğu için anesteziyi kaldırır mı hiç bilmiyorum." dedi.
"BU HAYVANLARIN EZİYETİ BİTSİN ARTIK"
Sürücünün köpeği göz göre göre ezdiğini iddia eden Özlem Diktürk Ergun, "Bütün işlemlerimizi bütün suç duyurularımızı yaptık, sonuçlanmasını bekliyorum. Bu hayvanların bu eziyeti artık bitsin. Korumaya çalışırken çok fazla şeye maruz kalıyoruz ama hiç önemli değil, yeter ki onlar iyi olsun. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu canların bizden çektiği yeter. Benim de aynı arabadan var, Emel önüme geldiği zaman görürüm çünkü iri bir hayvan. Görmemesi mümkün değil.Onu sağ tarafta görüp önce bir frenlemiş. Kamera görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla kafasına gidiyordu. Ondan sonra ' Yeter artık seni mi bekleyeceğim ?' der edasıyla basmış üzerine. Geçiyorsun altında çuval mı ezdin kardeşim? Araba sallanıyor, bir bak ne oldu? Yok, basıp gitmiş.Aynı şekilde ona da olan olsun" diye konuştu.
Emel isimli köpeğin bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından köpeğin üzerin araba süren sürücü İ.K. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.K'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.
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