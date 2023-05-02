İstanbul Sancaktepe'de korkutan yangın! 3 katlı mobilya imalathanesi dumanlar içinde kaldı
Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe'de bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, atölye havadan da görüntülendi.
Sancaktepe'de 3 katlı mobilya atölyesinin üçüncü katında yangın çıktı. Dumanların tüm katı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Sancaktepe, Osmangazi Mahallesi, Uzunlar Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin üçüncü katında sünger deposunda saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların üçüncü katı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangının başladığı mobilya atölyesinin üçüncü katına merdivenle ulaşarak yanan bölüme müdahale etti. Bir görgü tanığı "Üst tarafı sünger bölümü fabrikanın alt tarafında da imalathane var. Yangın pencerelerden gözüktü koşturmalara çıktık biz de zaten. O arada da kimse yanaşamadı zaten sünger bölümüne. Bu şekilde de devam ediyor.
İtfaiye geldi; polisi çağırdık. Camlar kırılmaya başladı sıcaktan. Kimse de müdahale edememiş galiba yoğun duman varmış. Sorduk yaralı yokmuş şu an" diye konuştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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