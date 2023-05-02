İstanbul Sancaktepe’de korkutan yangın! 3 katlı mobilya imalathanesi dumanlar içinde kaldı

Dumanların üçüncü katı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangının başladığı mobilya atölyesinin üçüncü katına merdivenle ulaşarak yanan bölüme müdahale etti. Bir görgü tanığı "Üst tarafı sünger bölümü fabrikanın alt tarafında da imalathane var. Yangın pencerelerden gözüktü koşturmalara çıktık biz de zaten. O arada da kimse yanaşamadı zaten sünger bölümüne. Bu şekilde de devam ediyor.