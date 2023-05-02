İstanbul’da hukuk öğrencisinin zaferi: 20 TL’lik otopark ücretini böyle iptal ettirdi

Tanrıöver, "Başvurumuz kabul edildi. 20 TL çok büyük bir rakam değil belki ama yüzlerce, binlerce kişiden böyle ücretler toplandığını göz önünde bulundurursak çok önemli bir para. Şirketler bu şekilde her ay çok ciddi paralar kazanıyor. Bu karar vatandaşlar tarafından az biliniyor ve karşılığında kesilen cezalar da çok küçük. Caydırıcılığın artırılması lazım" diye konuştu.

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