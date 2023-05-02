Çalışma saatleri 2023 düşecek mi, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin'den açıklama! 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi?
Bakan Bilgin'in iş çalışma saatlerine yönelik açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Çalışma saatlerinin modern çağın getirileri doğrultusunda yeniden revize edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Çalışma saatleri düşecek mi, kaç saat olacak? 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi? İşte detaylar...
Çalışma saatleri düşecek mi, kaç saat olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatleri hakkında açıklama yaparak, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi. Peki 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi?
ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi. Ancak çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmamaktadır.
BAKAN BİLGİN'DEN ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu ve çalışma sürelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz.
Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.
Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU 2023! İŞKUR KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? esube.iskur.gov.tr
- MEB 45 bin öğretmen atama tercih BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
- Mayıs ayında talihi dönecek burçlar! Cepleri bayram edecek, para üstüne para gelecek! Zengin olacak burçlar...