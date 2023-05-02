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Çalışma saatleri 2023 düşecek mi, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin'den açıklama! 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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Çalışma saatleri 2023 düşecek mi, kaç saat olacak? Bakan Vedat Bilgin’den açıklama! 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi?

Bakan Bilgin'in iş çalışma saatlerine yönelik açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Çalışma saatlerinin modern çağın getirileri doğrultusunda yeniden revize edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Çalışma saatleri düşecek mi, kaç saat olacak? 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi? İşte detaylar...

Çalışma saatleri düşecek mi, kaç saat olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatleri hakkında açıklama yaparak, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi. Peki 8 saatlik mesai saatleri ne olacak, değişecek mi?

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi. Ancak çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmamaktadır.

BAKAN BİLGİN'DEN ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu ve çalışma sürelerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu: "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz.

Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." dedi.

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