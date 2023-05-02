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İstanbul'da satırlı saldırı! Dehşet anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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İstanbul’da satırlı saldırı! Dehşet anı kamerada

Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı satırlı kavga çıktı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce bir kişinin motosikletiyle uğraştığı sırada yanına birkaç kişinin gelerek tartışmaya başladıkları ve ardından kavgaya tutuştukları görülüyor.

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