Antalya’da korkunç olay! Bebeklerinin ölümündeki gerçeği WhatsAPP mesajıyla öğrendiler: Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar

"OĞLUMU ÖLDÜRMÜŞ VE SAKLAMIŞLAR"



Olayın ardından hemşirelerin kendi aralarında yaptığı WhatsApp yazışmalarını okuduğunu belirten Gülcan Alsancak, "Bu mesajları gördüm. Bize olayı anlatan hemşire 'Yağız Efe'nin anne ve babasına gerçek ölüm nedenini söyledim' diyor. Oradaki başhemşire 'Ne yaptın sen, yaktın bizi, benim kredim var, çocuklarım var' diyor. Öteki hemşireyle de konuşması var, o da aynı şeyleri söylüyor. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bu insanlık mı? Benim oğlum ölmüş. Benim oğlumu öldürmüşler ve saklamışlar, 'benim kredim var' diyor, 'benim param, benim işim' diyorlar. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.