Görmek için 2 saat yürüdüler! Korkudan dokunamadılar | Cezası 244 bin TL
Muş’ta bin 800 rakımlı dağın zirvesinde yetişen ve yılda sadece 15 gün canlılığını koruyan ters laleler açtı. Eşine az rastlanan çiçek türlerinden olan ters laleleri görebilmek için ziyaretçiler 2 saat yürüdüler. Ancak korkudan dokunamadıkları çiçeklerle sadece fotoğraf çekmekle yetindiler.
Eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters lalelerin adeta görsel şölen sunduğu 1800 rakıma 2 saatlik zorlu yolculuk sonrasında ulaşan fotoğrafçı ile doğaseverler, gördükleri manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdiler.
Muş'a, Anadolu'nun farklı şehirlerinde gelen ziyaretçiler ters lale görmek için 2 saat yürüyerek çıktıkları Karaağaç Dağı'nda korkudan dokunamadan geri döndüler.
Nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters lalelerinin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanıyor.
Herhangi bir zarar durumu ve ticarete konu edilmesi halinde para cezası uygulanan ters lalelerle güzel kareler kaydeden ziyaretçiler dokunmaya çekindi.
Ters laleleri fotoğraflamak için Muş'a gelen fotoğraf sanatçısı Murathan Bayarak, manzaranın olağanüstü olduğunu belirterek, "Fotoğraf sanatçısıyım. Lale mevsiminde Muş'a geldik. Benim ilk deneyimim olacak. Manzara olağanüstü. Gerçekten böyle beklemiyordum. Burada ters laleleri fotoğraflayacağız. Muş'a ilk defa geldim. Çok memnun kaldık. Muş halkı misafirperver bir halk. Farklı fotoğrafçı gruplarla tekrar geleceğiz" dedi.
"ÇEKTİĞİMİZ EZİYETE DEĞDİ"
Trabzon'dan Muş'a gelen Yasemin Ayyıldız ise gördüğü manzara karşısında yol boyunca çektikleri eziyete değdiğini ifade ederek, "Trabzon'dan geldim. Doğu Anadolu turu yaptık. Ardahan, Kars, Van ve son olarak Muş'a geldik. Buradan Erzurum'a devam edeceğiz. Ters laleleri görmek için geldik. Çektiğimiz eziyete değdi. Böyle bir manzara beklemiyordum, biz hep klasik lale biliriz. Bunlar başka, başka bir güzellik. Buraları görebildiğimiz için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
"UMARIM BU DAĞA GÜZELLİKLERİ DEVAM EDER VE GÜZEL YAŞATILIR"
Bin 800 rakımdaki ters laleleri görmek için Muş'a geldiklerini söyleyen Memnune Güven de dernek olarak Muş'a 450 kilometre uzaklıkta olan Trabzon'dan geldiğini söyleyerek, "Bin 800 rakımdaki ters laleleri çekmek için geldik. Çok güzeller, çok mutluyuz. Umarım bu dağa güzellikleri devam eder ve güzel yaşatılır" şeklinde konuştu.
"DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ YAŞATILSIN"
Ters laleleri deneyimlemek için Muş'a gelen ödüllü sinema oyuncusu Nuray Yeşilaraz da, "Gerçekten geldiğimize değdi. Doğa harika zaten. Ters lalelerin endemik bir bitki olduğunu biliyoruz. Koparmanın ağır bir cezası var. Zaten koparılmasınlar. Doğal güzelliklerimiz yaşatılsın" dedi.
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