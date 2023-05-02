Görmek için 2 saat yürüdüler! Korkudan dokunamadılar | Cezası 244 bin TL

"ÇEKTİĞİMİZ EZİYETE DEĞDİ"

Trabzon'dan Muş'a gelen Yasemin Ayyıldız ise gördüğü manzara karşısında yol boyunca çektikleri eziyete değdiğini ifade ederek, "Trabzon'dan geldim. Doğu Anadolu turu yaptık. Ardahan, Kars, Van ve son olarak Muş'a geldik. Buradan Erzurum'a devam edeceğiz. Ters laleleri görmek için geldik. Çektiğimiz eziyete değdi. Böyle bir manzara beklemiyordum, biz hep klasik lale biliriz. Bunlar başka, başka bir güzellik. Buraları görebildiğimiz için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.