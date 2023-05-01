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Tuzla'da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Tuzla’da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tuzla'da tersanede tadilatta olan bir gemide çalışmalar sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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