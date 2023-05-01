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Van'da terör operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Van’da terör operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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