Sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını duyunca gözü döndü! Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Ordu'nun Ünye ilçesinde genç kadın, sevgilisine kurşun yağdırdı. 6 kurşunla vurulan genç adam hayatını kaybederken gözü dönmüş kadın ilk ifadesinde, "Başka biriyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.
Kan donduran olay, dün saat 14.00 sıralarında Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Kumsalda buluşan Merve Kuşçu ile sevgilisi Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile Kuşçu, çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a ateş etti.
6 kurşunla vurulan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son dönemlerde aramız açıktı. Başka biriyle sözlendiğini duydum.
Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı.
Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" diye konuştu.
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