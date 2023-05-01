Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
"Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şevval ayı, Müslüman alemi için önemli aylardan biridir ve bu dönemde dileyenler oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmiş olur. Şevval ayı içerisinde tutulması sünnet olan ve faziletleri saymakla bitmeyen 'şevval orucu', halk arasında 'altı gün oruçları' olarak da bilinir. Peki, Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
"Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan'dan sonra gelen Şevval ayı Hicri takvimde onuncu aydır. Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir ve manevi anlamda güçlü ve yüreklere zenginlik getiren mübarek aylardan biridir. Bu ayda oruç tutmak sünnettir ve sevabı çok fazladır. Peki, Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı içerisinde tutulur. Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Her yıl Hicri takvimin 10. ayında başlayan Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlar. Bu yıl 21 Nisan 2023 tarihinde başlayan Şevval ayı, 20 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak.
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek Ramazan ayı tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür. Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.
Şevval ayında oruç tutmak için niyet etmek çok önemlidir. Zira Şevval ayında Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazaları da tutulabilir. Ancak bunun için niyet etmek gerekir. Ramazan orucunun kazasını tutmak için niyet ederken: 'Niyet ettim, Allah rızası için kazaya kalan bir günlük Ramazan orucumu tutmaya.' denir. Şevval orucu için niyet ederken: 'Niyet ettim, Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya.' denir.
DİYANET 6 GÜN ORUCU NEDİR?
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
-"Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.' (Hadis-i şerif-Taberanî)
-"Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.' (İbni Huzeyme)
-Şevval orucu tutmak, Müslümanlara manevi doygunluk, huzur, neredeyse bir yıllık sevap, günahlardan arınma ve Allah'a sığınma imkanı sunar.
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