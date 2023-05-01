Antalya rekora doymuyor: 4 ayda 1 milyon 798 bin turist | En çok o ülkeden geldiler
Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Antalya 4 ayda 1 milyon 798 bin turist ağırlayarak rekor kırdı. Yılın 4 ayında sadece hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu. Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Antalya'ya en çok turist ise bakın hangi ülkeden geldi...
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 1 milyon 798 bin 595 oldu.
Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020'de 508 bin 738, 2021'de 445 bin 88, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.
2023, TURİZMDE 'ENLERİN YILI'
Bu yıl turizm sezonuna rekorlarla başlayan Antalya, en iyi ocak, şubat ve mart aylarından sonra en iyi nisan ayına da imza attı.
1- 30 Nisan tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 672 kişi olurken, tüm zamanların en iyi nisan ayına imza atılmış oldu.
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