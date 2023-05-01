Antalya rekora doymuyor: 4 ayda 1 milyon 798 bin turist | En çok o ülkeden geldiler

Bu sayı turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810, 2020'de 508 bin 738, 2021'de 445 bin 88, 2022 yılında ise 1 milyon 217 bin 196 olarak gerçekleşti.