"Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pasaport şartının da aranmadığı başvurular Ekim ve Kasım aylarında tamamlanmıştı. Green Card sonuçları 2023 sorgulamaları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden sağlanacak. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?