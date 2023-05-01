Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi! Kazma kürekle saldırdı kapıya asma kilit vurdu





Deponun içerisinde malzemeleri ve kişisel eşyaları olduğunu belirten Mert, "Ancak kilit nedeniyle içeriye giremiyorum. İçeride 1 milyon liraya yakın ürünümüz var ve el konmuş vaziyette. Benim ona borcum yok, kiramı gününde yatırdım, zamanı gelince zammı da yaptım. Anlayabilmiş değilim, ne yapacağımı da bilmiyorum. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.