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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 28 şüpheli tutuklandı

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 263 zanlıdan 28'i tutuklandı. Aramalarda 617 gram metamfetamin, 577 gram bonzai, 564 gram esrar, 388 gram skunk, 114 gram eroin, 41 gram kokain, 47 bin 591 sentetik ecza, 1116 ecstacy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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