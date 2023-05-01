Adana’da vahşet! Kapıda ekmek yapanlara kurşun yağdırdı



Doğan'ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.