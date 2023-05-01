Adana'da vahşet! Kapıda ekmek yapanlara kurşun yağdırdı
Son dakika haberine Adana’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası bir kişi, kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 3 çocuk babası Uğur Doğan, bir süre önce eşi Rahime Yıldız'dan boşandı.
Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız'ın evine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde Doğan, eski eşinin bulunduğu eve geldi. Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, 1 ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'a ateş etti.
Ekmek yapanlar arasında eşi de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayda baldız, kayınvalide ve Doğan hayıtın kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı.
Doğan'ın eşiyle boşanma sebebi olarak baldızı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ve memura Temmuz'da ek zam olacak mı son dakika? En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2023?
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
- 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...
- AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste
- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!
- Kartlı sayaç nedir, doğalgaz bedava mı olacak 2023? Ücretsiz doğalgaz kartlı sayaç detayı!
- Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr
- 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÖRSELLERİ 2023! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?