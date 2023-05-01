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Bursa'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Bursa’da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü bariyerlerin üzerine devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

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