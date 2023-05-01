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Seyir halindeki araç cayır cayır yandı! Yer: İstanbul

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Seyir halindeki araç cayır cayır yandı! Yer: İstanbul

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir araç yol ortasında alev alev yandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

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