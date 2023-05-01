Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
YAŞAM İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı bulunuyor. İşte detaylar...
ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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