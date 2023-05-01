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Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı bulunuyor. İşte detaylar...

Bursa''nın İnegöl ilçesinde içerisinden geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kaza gece yarısı İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, yan yatan otobüsten çıkarılan yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'ya göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatının kaybedenlerden birinin ise otobüs şoförü olduğu iddia edildi.

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